Accoltellato alla gamba da due sconosciuti, paura in via Salvator Rosa

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Accoltellato alla gamba senza motivo mentre passeggia in strada a Napoli. Un uomo di 36 anni è finito all’ospedale questa notte, dopo essere stato aggredito nella centralissima via Salvator Rosa, la strada che collega la zona collinare dell’Arenella al Museo Archeologico Nazionale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il ferito è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli. Sul posto sono arrivati i carabinieri della pattuglia mobile di zona del Vomero, che hanno raccolto le testimonianze. Secondo la prima ricostruzione dei militari l’uomo sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti in scooter di cui quello alla guida lo avrebbe accoltellato alla gamba. Così, senza motivo. L’ipotesi più accreditata è quella dello scambio di persona con i carabinieri che hanno subito acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.