PUBBLICITÀ
HomeCronacaAccoltellato alla gamba da due sconosciuti, paura in via Salvator Rosa
CronacaCronaca locale

Accoltellato alla gamba da due sconosciuti, paura in via Salvator Rosa

Alfonso D'Arco
Di Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Accoltellato alla gamba senza motivo mentre passeggia in strada a Napoli. Un uomo di 36 anni è finito all’ospedale questa notte, dopo essere stato aggredito nella centralissima via Salvator Rosa, la strada che collega la zona collinare dell’Arenella al Museo Archeologico Nazionale. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Il ferito è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli. Sul posto sono arrivati i carabinieri della pattuglia mobile di zona del Vomero, che hanno raccolto le testimonianze. Secondo la prima ricostruzione dei militari l’uomo sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti in scooter di cui quello alla guida lo avrebbe accoltellato alla gamba. Così, senza motivo. L’ipotesi più accreditata è quella dello scambio di persona con i carabinieri che hanno subito acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.

 

PUBBLICITÀ
Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati