Accompagnava turisti americani a Sorrento per 180 euro, autista abusivo nei guai
Accompagnava turisti americani a Sorrento per 180 euro, autista abusivo nei guai

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Nell’ambito delle attività predisposte dalla Polizia Municipale per il contrasto degli illeciti legati a fenomeni di noleggio con conducente/taxi abusivi e altre irregolarità legate al trasporto pubblico, gli agenti dell’Unità Operativa Aeroporto hanno sorpreso un conducente di un’autovettura, utilizzata abusivamente per il noleggio, che si accingeva ad accompagnare previo compenso di 180,00 euro, una coppia di cittadini americani, presso un albergo di Sorrento.

Al conducente, persona già nota agli agenti, è stato contestato l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente senza alcun titolo e ritirata la patente per la sospensione mentre il veicolo, una Mercedes GLA, è stato sequestrato ai fini della confisca.

