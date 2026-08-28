Accordo mafie-camorra, il ras del clan finisce al 41-bis

La Dda di Milano ha ottenuto l’applicazione del 41-bis per Giancarlo Vestiti. Il 58enne è ritenuto il “luogotenente” del clan Senese, uno dei vertici dell’alleanza ‘a tre teste’ tra Cosa Nostra, ’ndrangheta e camorra in Lombardia.
Vestiti è imputato nel maxi processo Hydra, che coinvolge oltre 40 persone e riprenderà il 3 settembre. A fine maggio scorso l’uomo era finito in carcere, dopo aver trascorso un lungo periodo ai domiciliari sulla base, secondo gli accertamenti della Procura, di consulenze mediche fasulle. Un pentito lo ha indicato come capo dell’intero “consorzio” tra le mafie.
Da Afragola all’inchiesta Hydra, gli affari del clan Senese in Lombardia
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