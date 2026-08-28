Accordo mafie-camorra, il ras del clan finisce al 41-bis

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La Dda di Milano ha ottenuto l’applicazione del 41-bis per Giancarlo Vestiti. Il 58enne è ritenuto il “luogotenente” del clan Senese, uno dei vertici dell’alleanza ‘a tre teste’ tra Cosa Nostra, ’ndrangheta e camorra in Lombardia.

Vestiti è imputato nel maxi processo Hydra, che coinvolge oltre 40 persone e riprenderà il 3 settembre. A fine maggio scorso l’uomo era finito in carcere, dopo aver trascorso un lungo periodo ai domiciliari sulla base, secondo gli accertamenti della Procura, di consulenze mediche fasulle. Un pentito lo ha indicato come capo dell’intero “consorzio” tra le mafie.

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Da Afragola all’inchiesta Hydra, gli affari del clan Senese in Lombardia Il percorso criminale del clan Senese è partito da Afragola negli anni ’80 e sarebbe arrivato fino in Lombardia così come è emerso dall’inchiesta Hydra. Secondo la Procura di Milano, il gruppo della camorra romana si sarebbe alleato con le cosche della ‘ndrangheta e di Cosa Nostra per infiltrarsi nell’economia della Locomotiva d’Italia. Il fondatore Michele Senese, detto ‘o Pazzo, sarebbe stato inviato dal clan Moccia a Roma per contrastare gli affiliati alla Nco di Raffaele Cutolo.