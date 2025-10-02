PUBBLICITÀ
Accusa un malore dopo un furto a Caserta, 77enne salvato dai carabinieri

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Dopo le dimissioni dall’ospedale, ieri mattina un uomo di 77 anni si è presentato alla Caserma dei Carabinieri di Caserta per stringere la mano ai militari che, una settimana fa, gli avevano salvato la vita e per riprendere la sua auto.

Nella notte tra il 24 e il 25 settembre, l’uomo era stato contattato dai carabinieri della Sezione Radiomobile in seguito al tentativo di furto della sua vettura. Raggiunta l’abitazione per avvisarlo, i militari notarono subito che qualcosa non andava: la voce debole, il respiro affannoso. Intuirono la gravità della situazione e chiamarono immediatamente il 118, consentendo un intervento sanitario tempestivo e decisivo.

Ieri il 77enne, profondamente emozionato e grato, ha voluto incontrare di persona chi, con prontezza e umanità, non solo ha evitato che gli rubassero l’auto, ma soprattutto gli ha salvato la vita.

