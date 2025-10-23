PUBBLICITÀ
HomeCronacaAccusato di collegamenti con la camorra, scarcerato il titolare di Arredamenti Lupin
CronacaCronaca localePrimo Piano

Accusato di collegamenti con la camorra, scarcerato il titolare di Arredamenti Lupin

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Accusato di collegamenti con la camorra, scarcerato il titolare di Arredamenti Lupin
Accusato di collegamenti con la camorra, scarcerato il titolare di Arredamenti Lupin
PUBBLICITÀ

Da 416 bis a concorso esterno. A seguito della riqualificazione del reato a carico di Antonio Fusco, imprenditore che fornisce attrezzature per la ristorazione, titolare del noto negozio Arredamenti Lupin, è finito ai domiciliari. Il Tribunale del Riesame – XII Sezione – accogliendo la tesi dell’avvocato Ferdinando Letizian, ha disposto la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari

Dalle indagini sarebbe emerso come sarebbe lui ad aver acquistato numerosi immobili all’asta pagando uomini del clan affinché scoraggino gli altri potenziali acquirenti. Inoltre sarebbe stato sempre Fusco a pensare al progetto per costruire il ristorante di una nota catena di fast food a Castel Volturno, su un terreno già di proprietà di un altro imprenditore, colluso con i Bidognetti e colpito da confisca.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati