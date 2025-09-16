Accusato di maltrattamenti in famiglia ad Afragola, assolto il marito

PUBBLICITÀ

Lo scorso ottobre 2024 i carabinieri della stazione di Afragola notificavano a D.A.G. la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie e al figlio minore. L’ indagato infatti era stato denunciato dalla donna per gravi maltrattamenti in famiglia. Difeso dagli avvocati Daniela Castaldo e Giovanni Russo, il 53enne ha sempre negato di aver picchiato la moglie ed i figli.

Ieri si è tenuto il processo davanti al Tribunale di Napoli Nord presieduto dal presidente Buono. La difesa dell’imputato è riuscita a dimostrare che in realtà si era trattato di un normale litigio tra coniugi per futili motivi, dunque, né prima né dopo vi erano mai stati simili episodi. Il Tribunale ha condiviso appieno le argomentazioni difensive assolvendo l’imputato con formula piena.

PUBBLICITÀ