Addio a Catherine O’Hara, è morta l’attrice di “Mamma ho perso l’aereo”

L’attrice Catherine O’Hara è morta dopo una breve malattia nella sua casa di Los Angeles. Aveva 71 anni. Nata a Toronto, in Canada, aveva mosso i primi passi davanti alla macchina da presa nella sketch comedy canadese ‘Second City Television’ (Sctv), tra il 1976 e il 1984. Il successo è arrivato poi a Hollywood per la partecipazione in ‘Beetlejuice’ di Tim Burton nel 1988 e, due anni dopo, in ‘Mamma ho perso l’aereo’, dove interpretava proprio la mamma di Kevin (Macaulay Culkin).

Il ritorno alle sue origini televisive nelle sei stagioni della serie comica ‘Schitt’s Creek’ le è valso un Emmy Award. O’Hara è tornata di recente nel ruolo di Delia Deetz in ‘Beetlejuice Beetlejuice’. Aveva partecipato alla seconda stagione dell’acclamata serie ‘The Last of Us’ di HBOMax e nella produzione più premiata tra le commedie del 2025, ‘The Studio’ della Point Grey Pictures per Apple TV. O’Hara faceva parte dell’ensemble della serie comica canadese Sctv che contribuì a lanciare le carriere anche di John Candy, Eugene Levy, Rick Moranis, tutte star che dal Canada sono diventate note a livello internazionale. Negli ultimi dieci anni la O’Hara aveva vissuto una nuova stagione di successo grazie a Schitt’s Creek, la serie creata da Daniel Levy pluripremiata agli Emmy, in cui aveva avuto il ruolo di Moira Rose, una ex attrice di soap operas sposata al suo storico amico Eugene Levy, nella vita e nella fiction tv il padre di David.

