“Mio marito lavora sempre, io faccio sesso con altri uomini”, l’accordo tra coniugi

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Una cena a lume di candela, con vista sulla città di Kaiserslautern, avrebbe dovuto essere un momento romantico per celebrare 17enne anni di matrimonio, invece si è trasformata in un punto di svolta per i coniugi. In un momento di coraggio e vulnerabilità, Courtney ha fatto una domanda inaspettata al marito Nate: “E se diventassimo una coppia aperta?“. Non era davvero il desiderio di una relazione a tre a guidarla, ma un bisogno più profondo, quello di sentirsi desiderata così racconta il Telegraph.

Courtney e Nate si sono sposati nel 2005 e, in pochi anni, hanno costruito una famiglia con tre figli. La carriera di Nate come medico ha sempre avuto la priorità, portando la famiglia a continui trasferimenti. Courtney ha dedicato tutta se stessa alla maternità e alla gestione della casa, mettendo spesso da parte i propri bisogni emotivi.

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La comunicazione tra i due si è indebolita, l’intimità si è rarefatta e la frustrazione è cresciuta molto. Anche i tentativi di confronto si scontravano con stanchezza e distanza emotiva. Dopo mesi di riflessioni e conversazioni difficili, Courtney propone a Nate una soluzione non convenzionale: diventare una coppia aperta. Per lui, inizialmente, l’idea è incomprensibile e distante dai propri bisogni però poi accetta una forma di accordo: Courtney può frequentare altre persone, ma senza coinvolgerlo nei dettagli. Nasce così una relazione aperta unilaterale, basata su fiducia e limiti chiari.