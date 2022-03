Addio a green pass e mascherine, il Governo approva il nuovo decreto: “Verso la fine dell’emergenza Covid”

A maggio termina l’obbligo del Green pass e anche diremo addio alle mascherine. Nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi, in mattinata, si è stabilito di mantenere l’obbligo di presentare il certificato verde in alcuni ambiti, base o super nei diversi luoghi, ancora fino al 30 aprile.

NOVITA’ SU MASCHERINE E GREEN PASS

L’attuale regime sull’obbligo di mascherine, previsto in tutti i luoghi al chiuso, compreso a scuola, resterà in vigore fino al 30 aprile. Dal primo aprile non sarà più obbligatorio avere almeno il Green pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio.

STOP AL GREEN PASS SUL TRASPORTO PUBBLICO E AL SUPER GREEN PASS A LAVORO

Da aprile, inoltre, non sarà più richiesto il green pass sui bus ed in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale. Resta l’obbligo di indossare le mascherine, infatti, le norme restano invariate fino al 30 aprile. Da aprile decade anche l’obbligo di super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. A chi ha superato questa soglia d’età, per cui in linea generale l’obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro, sarà essere richiesto solo il certificato base. La capienza degli stadi tornerà al 100% dal primo aprile e per accedervi sarà richiesto il green pass base. Mentre l’obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e Rsa.

ADDIO AL CTS E AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

L’Italia non sarà più in stato di emergenza Covid e di conseguenza decadono il Cts e la struttura del commissario straordinario. Al loro posto viene creata una unità operativa ad hoc dal ministero della Salute per accompagnare il periodo transitorio e completare la campagna vaccinale.

Le parole di Draghi

“L’obiettivo del Governo era il ritorno alla normalità. Credo che i provvedimenti approvati oggi in Consiglio dei Ministri riconoscono che è uno stato a cui siamo arrivati. Devo ringraziare il professore Locatelli e Brusaferro, i membri del Cts, il ministro Speranza. Ringrazio anche il Governo precedente che si è trovato a prendere decisioni in grande difficoltà, infatti, per primo e senza vaccino ha preso decisioni limitanti delle nostre libertà. Voglio ringraziare tutti gli italiani che sono stati bravissimi durante questa pandemia. Sono state raggiunte punte di vaccinazioni tra le più alte in Europa. Ringrazio anche il commissario Figliuolo e tutta la struttura commissariale. Il green pass è stato un grande successo che ci ha permesso di essere più protetti. Secondo l’Iss grazie ai vaccini sono stati evitati 80mila decessi in Italia nel solo 2021“, ha detto Draghi ai giornalisti durante la conferenza stampa.