Aeroporto di Capodichino, sequestrati 5 milioni di euro e 90 kg di droga: il report

Nell’ambito delle costanti attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, i finanzieri della Compagnia di Capodichino e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – 1ª S.O.T. Napoli Capodichino – hanno intercettato nel corso del 2025 denaro contante non dichiarato per un ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro. L’operazione ha portato all’applicazione di sanzioni e sequestri per oltre 220.000 euro nei confronti di più di 200 passeggeri.

I risultati sono frutto di un’attenta analisi dei rischi e dei flussi, unita a una consolidata attività di osservazione dei comportamenti dei viaggiatori in transito. Grazie al lavoro congiunto tra ADM e Guardia di Finanza è stato possibile individuare rotte sensibili per la movimentazione illecita di denaro, in particolare voli da e verso Medio Oriente e Nord Africa, nonché le principali tecniche di occultamento adottate per eludere i controlli doganali.

Il contante è stato rinvenuto prevalentemente nei bagagli a mano o addosso ai passeggeri. Determinante, nell’attività operativa, anche il contributo del personale specializzato con unità cinofile addestrate alla ricerca di valuta, i cosiddetti cash dog.

Parallelamente, è stata rafforzata l’azione di contrasto al traffico di tabacchi lavorati esteri e di sostanze stupefacenti: nel complesso sono stati sequestrati oltre 150 chilogrammi di tabacchi di contrabbando e circa 90 chilogrammi di droga, impedendone l’immissione sul mercato illegale.