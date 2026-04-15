Paura a Pozzuoli, prima tenta il suicidio poi cerca di accoltellare i soccorsi

Momenti di forte tensione nel quartiere Arco Felice, a Pozzuoli, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha seminato il panico all’interno del Parco Augusto. Secondo quanto denunciato dall’Associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, l’uomo avrebbe inizialmente minacciato la sorella e alcuni vicini brandendo un coltello, per poi tentare il suicidio lanciandosi da una finestra.
La situazione è degenerata ulteriormente all’arrivo dei soccorsi: sempre secondo l’associazione, l’uomo si sarebbe scagliato contro il personale del 118 cercando di colpire medici e infermieri con l’arma. Solo dopo una violenta caduta, i sanitari sono riusciti, con grande difficoltà, a disarmarlo e immobilizzarlo, procedendo poi al trasferimento presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie.
L’episodio, evidenzia ancora una volta l’associazione, mette in luce i gravi rischi a cui è quotidianamente esposto il personale sanitario impegnato nelle emergenze.