Paura a Pozzuoli, prima tenta il suicidio poi cerca di accoltellare i soccorsi

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Momenti di forte tensione nel quartiere Arco Felice, a Pozzuoli, dove un uomo in evidente stato di alterazione ha seminato il panico all’interno del Parco Augusto. Secondo quanto denunciato dall’Associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, l’uomo avrebbe inizialmente minacciato la sorella e alcuni vicini brandendo un coltello, per poi tentare il suicidio lanciandosi da una finestra.

La situazione è degenerata ulteriormente all’arrivo dei soccorsi: sempre secondo l’associazione, l’uomo si sarebbe scagliato contro il personale del 118 cercando di colpire medici e infermieri con l’arma. Solo dopo una violenta caduta, i sanitari sono riusciti, con grande difficoltà, a disarmarlo e immobilizzarlo, procedendo poi al trasferimento presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie.

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L’episodio, evidenzia ancora una volta l’associazione, mette in luce i gravi rischi a cui è quotidianamente esposto il personale sanitario impegnato nelle emergenze.

Il post dell’Associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”

“Un uomo in stato di forte alterazione ha seminato il panico nel Parco Augusto, minacciando prima la sorella e i vicini con un coltello e poi tentando il suicidio lanciandosi da una finestra. Il momento più critico è avvenuto all’arrivo dei soccorsi: l’uomo si è scagliato con l’arma contro medici e infermieri del 118, tentando di colpirli. Solo dopo una violenta caduta, i sanitari sono riusciti con estrema difficoltà a disarmarlo, immobilizzarlo e trasferirlo all’ospedale Santa Maria delle Grazie. L’episodio evidenzia ancora una volta i gravi rischi a cui è esposto il personale sanitario d’emergenza”.