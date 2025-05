Afragola, trovata morta Martina Carbonaro: c’è un fermato

PUBBLICITÀ

Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri da Afragola, è stata trovata priva di vita sotto un materasso nell’ex abitazione del custode del campo sportivo “Moccia“ di Afragola. Si indaga ora per omicidio. La morte, come si apprende da fonti investigative, risalirebbe a poche ore dopo la scomparsa. Vi sarebbe un fermato che in queste ore viene interrogato. Ieri alcune telecamere hanno ripreso per l’ultima volta la ragazzina nei pressi del centro commerciale «I Pini», poi da lì si erano perse le tracce. Fino al tragico ritrovamento delle scorse ore

L’ultimo contatto telefonico è avvenuto alle 20:30, quando Martina ha rassicurato la madre dicendo che sarebbe rientrata a breve. Ma da allora il cellulare risulta spento e la ragazza non ha più dato notizie. La famiglia ha denunciato la scomparsa ai carabinieri, che hanno immediatamente attivato le ricerche, coordinate dalla Procura e dalla Prefettura.

PUBBLICITÀ

“Non si era mai allontanata prima”, ha dichiarato la madre, lanciando anche un appello pubblico via social. Al momento della scomparsa, Martina indossava jeans e una maglietta nera.

Le immagini di videosorveglianza hanno permesso di collocare l’ultima presenza certa della ragazza nei pressi del centro commerciale I Pini. Successivamente, un testimone ha riferito di averla vista a bordo di uno scooter insieme a un ragazzo, in prossimità del campo sportivo Moccia, un’area oggi al centro delle ricerche.

PUBBLICITÀ