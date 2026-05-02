Choc ad Angri, scopre il tradimento del marito e lo evira nel sonno

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Un episodio di estrema violenza si è verificato ad Angri, in provincia di Salerno, dove una donna di 35 anni ha aggredito il marito dopo aver scoperto un suo presunto tradimento. Secondo quanto ricostruito, la donna, originaria del Bangladesh come il marito 41enne, avrebbe prima somministrato all’uomo un sedativo, per poi colpirlo nel sonno con un gesto brutale: gli ha amputato i genitali all’interno della loro abitazione in via Zurlo. La vittima, svegliata dal dolore, è riuscita comunque a uscire di casa e chiedere soccorso, nonostante la grave emorragia.

In un primo momento, i carabinieri intervenuti avevano ipotizzato una lite degenerata tra connazionali, ma gli accertamenti successivi hanno chiarito la dinamica dei fatti. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Umberto I, dove è tuttora ricoverato in condizioni critiche.

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La donna è stata arrestata e trasferita nel carcere di Fuorni. Il caso ha inevitabilmente richiamato alla memoria quello di Lorena Bobbitt, che negli Stati Uniti suscitò enorme clamore per un episodio simile. Secondo alcune testimonianze dei vicini, la coppia si era trasferita ad Angri solo da pochi mesi, dopo aver vissuto a Sant’Antonio Abate.