Aggressione durante la partita di Promozione, Daspo per due dirigenti

PUBBLICITÀ

Nell’ambito dei servizi di ordine pubblico disposti dal Questore di Caserta in occasione delle manifestazioni sportive per garantire la pubblica sicurezza di tutti i partecipanti all’evento, la Polizia di Stato di Caserta è intervenuta, nei confronti di due uomini, ritenuti responsabili di atti turbativi ai danni dei tifosi della squadra avversaria e di danneggiamento di parti di strutture dell’impianto sportivo dove si sono svolti i fatti. unitamente ai Carabinieri della locale stazione,

A seguito di alcuni disordini avvenuti durante l’incontro di calcio “ASD Casapesenna-Città di Brusciano”, valevole per il campionato di promozione, svoltosi nello scorso autunno, il Questore di Caserta ha emesso nei confronti di due Dirigenti dell’ASD Casapesenna Calcio il provvedimento di D.A.SPO., per la durata complessiva di tre anni, in quanto gli stessi si sono resi protagonisti.

PUBBLICITÀ

In particolare, uno dei due uomini, durante il primo tempo, è stato espulso dalla panchina per le continue proteste e le ingiurie rivolte alla terna arbitrale. Lo stesso si è poi introdotto sul terreno di gioco, ovvero il campo sportivo “Graziano Papa” di Succivo, minacciando ed insultando un fotografo della squadra avversaria, per poi colpirlo con schiaffi e pugni. Successivamente, a fine partita, nonostante fosse stato già espulso, insieme all’altro dirigente della squadra, ha invaso nuovamente il terreno di gioco, continuando con le condotte ingiuriose.

Tali atteggiamenti, hanno turbato il regolare svolgimento dell’evento sportivo, alimentando la folla di tifosi ospiti, la quale ha cominciato ad inveire contro la squadra rivale, cercando di raggiungere, saltando dagli spalti, la tifoseria opposta. Per la tutela dell’ordine pubblico, si è quindi reso necessario l’intervento del personale operante, in servizio presso lo stadio. Al termine della partita, la terna arbitraria ha chiesto di essere scortata fino all’imbocco della superstrada per la paura delle minacce subite.

All’esito degli accertamenti condotti dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta e dell’attività informativa acquisita dai Carabinieri della Stazione di Sant’Arpino, il Questore di Caserta, Andrea Grassi, ha emesso nei confronti degli uomini due provvedimenti di divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi siti sul territorio nazionale ed all’estero, ove si svolgono manifestazioni calcistiche, anche amichevoli, disputate dall’ “ASD Casapesenna”.