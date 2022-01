Vergogna al Pellegrini, paziente in codice verde aggredisce l’infermiere: si era stancato di aspettare

Ancora un aggressione ai danni del personale sanitario nei nosocomi napoletani. Questa volta accade all’Ospedale Vecchio Pellegrini dove un infermiere è stato aggredito da un paziente in codice verde che, dopo averlo insultato, ha cominciato ad inveire anche fisicamente. La vittima ha avuto una prognosi di 21 giorni. A raccontare l’episodio è l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

Il post di Nessuno Tocchi Ippocrate

“Stamane un infermiere del Pronto soccorso del Vecchio Pellegrini è finito sotto la furia immotivata di un paziente in attesa di essere visitato.

A quanto pare l’enegumeno, classificato come codice verde (stato ansioso), dopo circa un ora di attesa (fisiologica per il codice di gravità) si sarebbe avvicinato al sanitario iniziandoli dapprima a minacciarlo verbalmente per poi passare alle mani!

‘purtroppo l’ignoranza resta impressa nel DNA di alcuni utenti che continuano a credere che chi giunge prima viene visitato prima. L’infermiere vittima di questo assalto ha avuto 21 giorni di prognosi, quindi scatta la procedibilita’ d’ufficio e l’equiparazione del sanitario ad un pubblico ufficiale…..si applichi la legge, ma sopratutto la nuova legge in materia di aggressioni al personale sanitario'”.