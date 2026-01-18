PUBBLICITÀ
Agguato al Rione Sanità, due giovani in ospedale: uno è gravissimo

Stefano Di Bitonto
Inizia nel sangue la domenica di Napoli. La scorsa notte due giovani di 19 e 20 anni sono stati centrati da colpi di arma da fuoco mentre erano al rione Sanità e in particolare mentre percorrevano via Sanità nei pressi dell’omonima piazza. Uno di loro è stato colpito ad un braccio, più grave l’altro, Raffaele Pillo, centrato al petto e trasportato d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini dove è tuttora ricoverato in Rianimazione. Ancora da chiarire la dinamica dell’episodio. Le indagini sono state affidate agli uomini della squadra mobile (dirigente Giovanni Leuci) che avrebbero raccolto le prime informazioni stando alle quali i due sarebbero stati avvicinati da due motociclisti che avrebbero esploso contro di loro i colpi.

