Nuovo agguato a Napoli. Questa sera Rocco Tomaselli, 33 anni, è stato ucciso con 8 colpi di pistola in via Santa Maria delle Grazie a Loreto alle Case Nuove. L’agguato, probabilmente di stampo camorristico, è avvenuto in serata. Sul posto c’è la polizia e sono in corso i rilievi della Scientifica.