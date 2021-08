Una rissa tra 2 famiglie è scoppiata nel centro di Agropoli. Il violento episodio è avvenuto nella tarda sera di ieri in di Via Quintino Sella come riporta StileTv. Coinvolte 2 famiglie residenti nella provincia di Napoli che trascorrevano i giorni di vacanza nel comune cilentano. Sono volati schiaffi, pugni ed insulti di vario genere che hanno attirato l’attenzione di residenti e turisti. Resta l’incredulità dei passanti a fronte della violenta lite scoppia tra parenti, probabilmente causa di futili motivi. Almeno 4 le persone sono state portate poi in ospedale per ferite ed ematomi da percosse.

RISSA NEL CILENTO TRA NAPOLETANI, L’INTERVENTO DEI CARABINIERI

Sul posto sono intervenuti dei carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Fabiola Garello. Inizialmente i militari riuscivano calmare i presenti, dopodiché, identificavano i protagonisti della zuffa. Sono in corso accertamenti in merito alle lesioni personali a carico di alcuni uomini e donne coinvolti.