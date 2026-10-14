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Sedici trapianti di cuore nei primi nove mesi del 2026, cinque dei quali effettuati nell’ultimo mese, e 60 interventi complessivi tra il 2024 e il 2026. Sono i dati sull’attività dell’ospedale Monaldi di Napoli, diffusi dall’Azienda ospedaliera dei Colli in occasione dell’inaugurazione del nuovo reparto di Trapianti di cuore e procedure innovative in cardiochirurgia adulti, diretto da Claudio Marra.

Secondo quanto riferito dall’azienda, nel 2025 la sopravvivenza intraospedaliera dei pazienti adulti sottoposti a trapianto cardiaco è stata del 91,3%. Tra il 2024 e agosto 2026, inoltre, sono state effettuate 21 procedure Vad e 24 procedure Impella.

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Al Monaldi un nuovo reparto per i trapianti di cuore: “Già 16 interventi in 9 mesi”

Il nuovo reparto è stato progettato per concentrare in un’unica area le diverse fasi del percorso assistenziale, dalla preparazione al trapianto fino alla gestione postoperatoria. La struttura dispone di sei posti letto di degenza subintensiva, organizzati in camere singole e dotati di apparecchiature per il monitoraggio dei pazienti ad alta complessità. È stata inoltre realizzata una sala operatoria dedicata all’attività trapiantologica, mentre la terapia intensiva dispone di sei posti letto, più due posti di isolamento, riservati in particolare ai pazienti trapiantati o con problematiche infettive.

“Il nuovo reparto rappresenta un investimento nella qualità e nella sicurezza delle cure e rafforza ulteriormente la vocazione del Monaldi nella cardiochirurgia ad alta complessità e nella trapiantologia”, ha dichiarato la direttrice generale dell’azienda dei Colli, Anna Iervolino. “Mettiamo a disposizione dei professionisti e dei pazienti spazi dedicati e un’organizzazione capace di accompagnare la persona lungo tutte le fasi di un percorso delicato come quello del trapianto”, ha aggiunto per poi spiegare: “Strutture, tecnologia e competenze devono procedere insieme: è su questo modello che vogliamo continuare a investire per offrire ai cittadini cure sempre più qualificate”.

Per il responsabile del reparto, Claudio Marra, si tratta di “una struttura nuova altamente specializzata, con i più moderni sistemi di assistenza per dare una migliore opportunità di cura ai pazienti della Campania e non solo”. “Ogni anno – ha sottolineano – facciamo circa 20 trapianti e puntiamo con questi nuovi spazi a farne di più”.

All’inaugurazione erano presenti anche il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi e la presidente della commissione sanità Loredana Raia.