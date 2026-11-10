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Ticket non pagati e visite non effettuate, la guida dell’ASL per potersi mettere in regola

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Ticket non pagati e visite non effettuate, la guida dell'ASL per potersi mettere in regola
Ticket non pagati e visite non effettuate, la guida dell'ASL per potersi mettere in regola
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Hai dimenticato di disdire una visita medica e ti sei ritrovato un avviso di pagamento? Purtroppo succede più spesso di quanto si creda, ma fare chiarezza è più semplice del previsto. L’ASL Napoli 2 Nord ha fatto il punto sulle regole per le sanzioni legate ai “no-show” (le visite prenotate e mai disdette) e sui passaggi da seguire per verificare la propria posizione o presentare ricorso in caso di errore.

Ecco la guida pratica, pubblicata dall’ASL Napoli 2 Nord, per potersi mettere in regola.

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Le istruzioni dell’ASL Napoli 2 Nord: come fare per mettersi in regola

Puoi controllare la tua situazione in pochi click:

  • Vai sul portale dell’ASL Napoli 2 Nord nella sezione PagoPA.
  • Accedi all’area MyPay per consultare la sanzione a tuo carico
  • Visualizza le relative informazioni per procedere al pagamento

Hai ricevuto un avviso di pagamento dall’Agenzia delle Entrate, ma ritieni che la richiesta di pagamento non sia fondata? Se hai ricevuto un avviso bonario di pagamento, ma possiedi una giustificazione valida, hai 30 giorni di tempo dal ricevimento dell’avviso per contestarla, seguendo questi 3 semplici passi:

  1. Scarica il modulo: Clicca qui per stampare il Modulo Richiesta Annullamento: https://www.aslnapoli2nord.it/…/Modulo-Richiesta…
    Attenzione: usa questo modulo solo se hai già ricevuto l’avviso dell’Agenzia delle Entrate e se effettivamente puoi presentare una documentazione giustificativa.
  2. Compilalo tutto: Riempi ogni campo con cura ed attenzione per evitare che la richiesta venga rifiutata.
  3. Invia via PEC: Spedisci il modulo compilato e i documenti giustificativi all’indirizzo PEC: [email protected].

Nota importante: Se non presenti la giustificazione entro 30 giorni o se la richiesta viene respinta, il pagamento resta dovuto e scatteranno le procedure di recupero coattivo.

Se non puoi presentarti a una visita, disdicila sempre per tempo. In questo modo lascerai il posto a chi ne ha bisogno! Ricorda che, per legge, se non disdici una prenotazione in tempo, sei tenuto a pagare il ticket della prestazione anche se non l’hai effettuata.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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