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“Alessio mi portò in quel casolare”, la rivelazione dell’ex di Tucci al processo Carbonaro

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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"Alessio mi portò in quel casolare", la rivelazione dell'ex di Tucci al processo Carbonaro
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Prima di Pasqua 2025, Alessio mi portò in quel casolare. Avevo solo una sensazione strana: che potevo essere anche io la vittima. Avevo un po’ di timore. Ho avuto paura che poteva accadere anche a me“. Così in aula l’ex fidanzata 17enne di Alessio Tucci, imputato, davanti alla Corte di Assise di Napoli, per l’omicidio pluriaggravato di Martina Carbonaro. La 14enne venne uccisa a colpi di pietra ad Afragola, il 26 maggio 2025.

Nell’aula 116 anche i genitori di Martina, Enza Cossentino e Marcello Carbonaro, con addosso una maglietta rosa con la scritta “Giustizia per Martina: mai più sola, mai più vittima“. “Mi davano fastidio sia il posto che i suoi comportamenti – ha precisato la ragazza – Mi disse che voleva conforto. Lo vedevo diverso rispetto a quando uscivamo“.

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L’incontro prima dell’omicidio di Martina Carbonaro

L’incontro risale a circa un mese prima dell’omicidio: “Alessio faceva cose strane“, ha proseguito la 17enne, accompagnata dai genitori a Palazzo di giustizia. A lei è stato poi chiesto se Tucci si metteva le mani nei capelli, si mangiava le unghie e andava avanti e indietro: “Non ricordo queste circostanze, ma solo che era nervoso – ha risposto – Ci fu un abbraccio, non un bacio. Non volevo un abbraccio da una persona del mio passato, mi allontanai e gli dissi di no. Io me ne volevo andare“.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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