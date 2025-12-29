Allarme furti a Giugliano, auto sospette segnalate nei pressi della base NATO

PUBBLICITÀ

Cresce la paura dei furti a Giugliano, in particolar modo in questi giorni festivi. Stando alla segnalazione ricevuta e condivisa dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” su Facebook, sarebbero state avvistate due auto sospette con a bordo sei uomini incappucciati.

Si tratta di un’Audi A3 Sportback grigia con vetri oscurati e una Cupra Formentor VZ bianca. L’episodio sarebbe già stato segnalato alle Autorità competenti, in quanto potrebbe trattarsi di topi d’appartamenti che, in questo tipo di giornate, sono soliti aggirarsi nelle abitazioni lasciate disabitate dai proprietari partiti per le vacanze di Natale.

Non si registrano, al momento, interventi ufficiali, ma l’allerta nella zona resta alta.