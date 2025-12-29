PUBBLICITÀ
Allarme furti a Giugliano, auto sospette segnalate nei pressi della base NATO

Nicola Avolio
Cresce la paura dei furti a Giugliano, in particolar modo in questi giorni festivi. Stando alla segnalazione ricevuta e condivisa dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” su Facebook, sarebbero state avvistate due auto sospette con a bordo sei uomini incappucciati.

Si tratta di un’Audi A3 Sportback grigia con vetri oscurati e una Cupra Formentor VZ bianca. L’episodio sarebbe già stato segnalato alle Autorità competenti, in quanto potrebbe trattarsi di topi d’appartamenti che, in questo tipo di giornate, sono soliti aggirarsi nelle abitazioni lasciate disabitate dai proprietari partiti per le vacanze di Natale.

Non si registrano, al momento, interventi ufficiali, ma l’allerta nella zona resta alta.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

