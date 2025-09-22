PUBBLICITÀ
Allerta meteo in Campania: temporali e piogge intense, probabili disagi anche a Napoli e Provincia

Redazione Internapoli
La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido fino alle 23.59 di oggi, 23 settembre. Sono previste precipitazioni intense su quasi tutto il territorio regionale, ad eccezione delle zone 7 (Tanagro) e 8 (Basso Cilento).

Il quadro meteorologico rimane caratterizzato da incertezza previsionale, con temporali che potrebbero svilupparsi rapidamente e raggiungere notevole intensità localmente. Sono attesi anche fulmini, grandine e raffiche di vento, con possibili conseguenze sul territorio.

La Protezione Civile segnala particolare attenzione al rischio idrogeologico, tra cui:

  • possibili allagamenti e innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua;
  • scorrimento delle acque sulle strade;
  • caduta massi e frane.

A causa di fulmini, grandine e vento forte, potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte. Si raccomanda di prestare massima cautela e seguire gli aggiornamenti locali.

