Alto impatto nel cuore di Napoli, controllati 130 pregiudicati e due arresti

Napoli. Ieri sera gli agenti del Commissariato Dante e della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona “Materdei” di Napoli e in piazza Museo Nazionale.

Nel corso dell’attività identificate 217 persone, di cui 130 con precedenti di polizia, e controllate 46 autovetture e 35 motoveicoli. Inoltre, contestate 11 violazioni del Codice della Strada di cui 8 a conducenti di motocicli per mancata copertura assicurativa. Altri due per guida senza patente poiché mai conseguita, elevando sanzioni per un totale di circa 25.300 euro e sottoponendo 13 scooter a sequestro amministrativo.

Inoltre ieri sera gli agenti del Commissariato Dante, Napoli, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Bernardo Celentano una persona che entrava in uno stabile e che, dopo aver scambiato qualcosa con un uomo in cambio di una banconota, si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato rinvenendogli indosso un involucro contenente 20 grammi di cocaina. Poco dopo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione da cui la persona era uscita e lì hanno sorpreso 2 uomini in possesso di 115 euro.

Massimo Crispi e Luigi Taiani, napoletani di 48 e 35 anni con precedenti di polizia. I due arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente sanzionato amministrativamente.

hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nella zona “Materdei” di Napoli e in piazza Museo Nazionale.

Seguici Sui Nostri Canali Social. Rimani Aggiornato Sulle Notizie Di Oggi