Andrea Sannino a Giugliano, l’incontro col direttore di InterNapoli.it da ‘Fenesta Verde’

Un pranzo tra amici, tra una chiacchierata ed un calice di vino. Un piacevole incontro quello avvenuto tra il famoso cantante Andrea Sannino e Sergio Pacilio, direttore delle testate giornalistiche InterNapoli.it e AbbìAbbè. Location d’eccezione il noto ristorante ‘Fenesta Verde’ a Giugliano, dove il cantante ed il direttore si sono incontrati scambiandosi complimenti e stima reciproca. Sannino, famoso autore di ‘Abbracciame’, ha rinnovato la stima alla nostra testata giornalistica, che segue quotidianamente attraverso i nostri canali social. Il direttore Pacilio ha ricambiato i complimenti per il giovane artista, apprezzato per il suo talento fin dagli inizi della carriera che poi lo ha portato alla ribalta nazionale con la canzone ‘Abbracciame’, simbolo del lockdown tra marzo e aprile 2020, quando, cantata dai balconi, era diventata un inno di speranza contro la pandemia da Covid-19.

Gli aiuti all’Ucraina del cantante di Ercolano

“Nei giorni scorsi vi ho pubblicato alcune storie, riguardo una raccolta di beni di prima necessità che alcuni gruppi nella mia città hanno lanciato volontariamente. Ecco questi sono i risultati del passaparola, ecco i cittadini di cui vado fiero, ecco l’umanità della gente ‘normale’”. Andrea Sannino scende in campo per gli aiuti umanitari alla popolazione Ucraina, vittima della guerra. Già negli scorsi giorni il cantante napoletano era intervenuto lanciando appelli contro la guerra e per la pace tra i popoli. Oggi ha pubblicato il video con i primi scatoloni di beni raccolti che saranno spediti stanotte a Leopoli.

Il prossimo concerto di Andrea Sannino

Il 9 aprile (inizialmente doveva tenersi il 2 aprile poi rinviata al 9 per il maltempo) si terrà a Positano, in Piazza dei Racconti, alle 20, il concerto di Andrea Sannino. Cresciuto nei vicoli di Ercolano, giunto al successo con la sua «Abbracciame», il giovane cantautore è un talento della musica napoletana, formatosi con i musical di Sal da Vinci. Tra i suoi brani più famosi spicca anche “Na Vita Sana“, scritta da Gigi D’Alessio e inclusa nel suo secondo album, Andrè e pubblicato dalla Zeus Records.

In queste ultime settimane, il cantante napoletano si sta attivando con aiuti umanitari alla popolazione ucraina, colpita dalla guerra. Già negli scorsi giorni il cantante napoletano era intervenuto lanciando appelli contro la guerra e per la pace e lo scorsi 8 marzo ha spedito i primi scatoloni raccolti presso la Chiesa Santa Maria della Pace a Napoli e le associazioni di Forcella e San Gregorio Armeno contenenti generi alimentari, medicinali e vestiti.