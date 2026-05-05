Perché Ronaldo vuole un ultimo Mondiale e cosa porta al Portogallo

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Quarantuno anni e nessuna voglia di smettere. Per Cristiano Ronaldo, il concetto di “ritiro” sembra appartenere a un’altra dimensione biologica. Nonostante una carriera costellata da cinque Palloni d’Oro, cinque Champions League e un Campionato Europeo, nella bacheca del fuoriclasse di Funchal manca ancora quel trofeo dorato che pesa più di ogni altro. Il desiderio di partecipare a un’ultima rassegna iridata non è solo una questione di ego, ma la ricerca di una chiusura perfetta, una “Last Dance” che possa mettere il sigillo definitivo su una rivalità storica che lo ha visto contrapposto a Lionel Messi per oltre un ventennio.

L’incertezza legata alla sua effettiva presenza e alla gestione del suo minutaggio da parte del commissario tecnico Roberto Martínez è un tema che anima costantemente i dibattiti tra esperti e appassionati. Questa volatilità nelle previsioni sportive si riflette anche nelle analisi dei portali specializzati, come è possibile osservare con le quote scommesse su Marathonbet, GoldBet o 888sport che ricalibrano costantemente le probabilità di successo del Portogallo in base alla condizione atletica del suo capitano. Per chi volesse approfondire la storia del torneo e consultare i dati ufficiali sulle precedenti edizioni, il portale della FIFA offre un archivio completo su ogni record mondiale.

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L’ossessione per l’immortalità sportiva

Perché Ronaldo non si ferma? La risposta risiede nella sua mentalità quasi patologica verso il miglioramento. Dopo il trionfo dell’Argentina in Qatar nel 2022, il confronto con Messi vede Ronaldo inseguire. La partecipazione a un ulteriore Mondiale rappresenterebbe l’opportunità di diventare l’unico giocatore nella storia a segnare in sei edizioni diverse, un primato che cementerebbe il suo status di miglior marcatore di sempre a livello internazionale.

Ma oltre ai numeri, c’è la sfida contro il tempo. Ronaldo vuole dimostrare che il suo regime di allenamento spartano può sconfiggere la carta d’identità. Per il Portogallo, avere in campo un giocatore con questa fame significa alzare l’asticella della professionalità per l’intero gruppo squadra.

Cosa porta Ronaldo al Portogallo oggi?

Il contributo di CR7 alla nazionale lusitana nel 2026 non sarebbe (e non potrebbe essere) lo stesso del 2012. Il Ronaldo odierno è un finalizzatore d’area, un catalizzatore di attenzioni difensive che libera spazi per i talenti emergenti.

Leadership e mentalità vincente

Nello spogliatoio, Ronaldo è l’istituzione. La sua presenza garantisce una protezione mediatica ai giovani come Rafael Leão, Gonçalo Ramos o João Félix. Il solo fatto di avere Cristiano in campo obbliga gli avversari a una marcatura raddoppiata, alterando le linee difensive nemiche a prescindere dalla sua velocità pura. È un leader carismatico che ha trasformato la mentalità di una nazionale che, prima del suo avvento, faticava a considerarsi una pretendente fissa al titolo.

L’esperienza nei momenti critici

Nelle partite a eliminazione diretta, dove il pallone scotta, l’esperienza di chi ha giocato centinaia di match ad altissima pressione è impagabile. Ronaldo sa come gestire i ritmi della gara e come dialogare con gli arbitri, elementi invisibili che spesso decidono gli ottavi o i quarti di finale di un Mondiale.

Il dilemma tattico per Roberto Martínez

Non è tutto oro, però. L’inserimento di un giocatore così ingombrante richiede un sacrificio tattico. Il Portogallo attuale vanta una generazione di centrocampisti e attaccanti esterni dotati di una velocità e di un dinamismo che a volte mal si conciliano con la staticità di un centravanti di quarant’anni.

Il compito del CT Martínez è quello di integrare Ronaldo senza snaturare il gioco fluido dei lusitani. Se Cristiano accetta un ruolo da “specialista”; ovvero l’uomo da inserire per risolvere partite bloccate o il finalizzatore puro servito da una squadra che corre per lui, il Portogallo diventa una delle favorite d’obbligo. Se invece la squadra diventa schiava della necessità di far segnare il suo capitano, il rischio di un’uscita prematura, come avvenuto in passato, si fa concreto.

Un lascito che va oltre il campo

In definitiva, la corsa di Ronaldo verso il prossimo Mondiale è il simbolo di una dedizione che trascende il calcio. Per il Portogallo, lui rappresenta il ponte tra un passato di onesti piazzamenti e un presente di gloria mondiale. Che riesca o meno a sollevare la coppa, la sua sola presenza garantisce ai tifosi lusitani il diritto di sognare. In fondo, il Mondiale è l’unico palcoscenico degno della chiusura di una leggenda che non ha mai accettato la parola “fine”.