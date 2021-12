Napoli perde un grande ultras: «Angelo ora fai il tifo da lassù»

L’Associazione Ciro Vive è stata colpita da un grave lutto. È morto prematuramente una colonna dell’ Associazione Angelo Marchetti. Questo il posto della persona a cui noi tutti ci affidavamo per organizzare gli eventi in memoria del nostro Ciro e quelli di socializzazione. “Angelo Marchetti è stata una persona con un cuore enorme, purtroppo lo stesso cuore che stanotte l’ha abbandonato. L’ultima sua iniziativa, fatta insieme al suo amico fraterno Pasquale Esposito, è stata la stanza-museo “Ciro è”. La generosità di Angelo non ha avuto eguali perché lo trovavi sempre al posto giusto nel momento opportuno, non ha mai pronunciato una parola fuori posto ed è stata sempre una persona leale e sincera. Siamo costernati e invasi da un dolore fortissimo. Non avevamo scritto ancora niente in memoria di Angelo per rispetto della sua famiglia, a cui va un nostro caloroso abbraccio”.

Tanti i post sui social: “Credo che io e te avremo una terza possibilità di incontrarci, dopo 20 anni ci siamo ritrovati perché la bontà dei nostri cuori ci ha fatto ritrovare al posto giusto e sempre dalla stessa parte. Abbiamo un rapporto d’amicizia di qualità perché anche se non azzeccosi sapevamo di poter contare l’uno sull’altro. Ci bastava un abbraccio uno sguardo per comprenderci. Hai vissuto una vita tortuosa e tormentata ma nonostante ciò hai saputo donare tanto. I miei figli ti adoravano. Sempre pronto a tendere una mano Lavoratore silenzioso e sofferente. Non amavi le polemiche. Ma avevi perso l”amore per la vita e forse proprio nel momento in cui lo stavi ritrovando la vita stessa ti ha giocato un brutto scherzo. Io voglio ricordarti con il sorriso e con quella parolina Boss come mi chiamavi, che ancora rimbomba nella mia testa da stamattina da quando ho avuto la certezza della brutta sorpresa. Vola amico mio Vola in alto nell’azzurro del cielo che porta i colori della tua grande Passione il Napoli. Angelo Marchetti ti porterò nel cuore dove si custodiscono le persone speciali e vivrai sempre nei ricordi perché finquando ci saranno i ricordi una persona non morirà mai. Che Dio ti accolga e ti apra le porte del Paradiso”.