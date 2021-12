Napoli in lacrime per Anna, la donna morta nell’inferno di fuoco sull’A1: il figlio è in fin di vita

Sono giorni di dolore quelli che sta vivendo la comunità di Napoli per la morte di Anna Perrella. La donna – che viveva nei Quartieri Spagnoli – ha perso la vita giovedì scorso intorno alle 23 a seguito di uno spaventoso incidente. Insieme a lei, c’era anche il figlio che in questo momento lotta tra la vita e la morte.

Sul posto, quando si è consumata la tragedia, erano intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze e dei distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano. Il sinistro ha coinvolto, oltre all’auto delle vittime, anche due mezzi pesanti. Dopo l’incidente è scoppiato subito un incendio che ha coinvolto i mezzi coinvolti nello schianto.

La dinamica

«La dinamica non è ancora chiara ma – scrive il sito Notizie di Prato – dalla prima ricostruzione della polstrada sembra che l’auto sia stata tamponata da un mezzo pesante e che l’urto l’abbia spinta violentemente in avanti facendola finire contro il camion che la precedeva. Il tratto nei pressi del casello si è trasformato in un inferno di fuoco, spento solo dopo oltre un’ora di lavoro dai vigili del fuoco. Questi ultimi intervenuti in forze dai comandi di Firenze e di Prato e dai distaccamenti di Firenze ovest e di Calenzano. Per la donna non c’è stato niente da fare: è morta praticamente sul colpo, avvolta dalle fiamme».