Choc nella notte al canile di Pagani, pitbull rapita e picchiata selvaggiamente

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Un’irruzione nel cuore della notte, la paura tra gli animali e il rapimento di una cagnolina. È quanto denunciato dai volontari del rifugio Zampa Amica di Pagani, dove uno sconosciuto sarebbe entrato nella struttura armato di una spranga per portare via un pitbull.

Secondo la ricostruzione fornita dai volontari, l’uomo avrebbe prima danneggiato una cuccia utilizzata per i gatti, sfruttandone la struttura per superare la recinzione. Una volta dentro, avrebbe minacciato gli animali e aperto alcuni cancelli, lasciando diversi cani liberi di muoversi nel rifugio.

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Tra gli animali sarebbe stata portata via Laila, una femmina di pitbull. L’uomo l’avrebbe afferrata con la forza e lanciata oltre il cancello, riuscendo poi a fuggire. I volontari hanno immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Pagani. Dopo alcune ore, i militari sono riusciti a rintracciare e recuperare la cagnolina, che è stata restituita al rifugio.

Laila, però, è tornata in condizioni preoccupanti: presentava ferite, diversi denti rotti e dolori diffusi, oltre a quelli che i volontari ritengono essere segni delle violenze subite durante il rapimento. L’episodio ha inoltre provocato forte agitazione tra gli altri cani ospitati nella struttura. I volontari tornano così a denunciare le difficoltà quotidiane del canile e chiedono aiuto e maggiore tutela per gli animali e per chi se ne prende cura.