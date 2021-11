Anna Tatangelo si sfoga in tv: “Se sei bello devi dimostrare di più, io ne so qualcosa”

Anna Tatangelo si sfoga sul palco di All Together Now. Durante la puntata di domenica, il cantante Michelangelo Falcone ha ricevuto apprezzamenti dal ‘muro’ non solo per la sua voce, ma anche per il suo aspetto fisico, considerato un valore aggiunto per il suo successo. “Io penso che la maggior parte del muro l’abbia votato perché è bello. Purtroppo nella società ancora la bellezza aiuta tanto”, ha affermato J-Ax a cui è seguito il commento di Anna Tatangelo d’accordo con le parole del collega sì, ma fino a un certo punto.

Lo sfogo di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha colto l’occasione per affrontare l’argomento del rapporto tra talento e bellezza e parlare della propria esperienza personale. “Per me sei un artista pronto a fare un percorso discografico” ha esordito Anna Tatangelo parlando a Michelangelo: “Occhio però alla tua bellezza, perché molti dicono che sia un valore aggiunto, in realtà è proprio lì che devi dimostrare di più. E io ne so qualcosa, perché qualcuno ti rivolge battute sull’aspetto fisico e proprio in quel momento devi dimostrare di più. Sei stato bravo! Concentrati su questo”.

Anna Tatangelo ha dato 5 punti alla alla perfomance del ragazzo, ma certo non per via della bellezza: “Delle volte si parla di body positive però c’è anche tanta discriminazione sulle persone belle, perché magari hanno qualcosa di rifatto, le tette rifatte…” ha precisato ancora la giudice di All Together Now: “C’è sempre qualcuno che ha qualcosa da ridire”.