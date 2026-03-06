Antonio Conte a DAZN: “Anguissa e De Bruyne? Vedremo…”

PUBBLICITÀ

Antonio Conte nel pre partita di Napoli-Torino ha parlato così ai microfoni di DAZN: “De Bruyne e Anguissa quanti minuti hanno? Tutto da valutare, è la prima settimana che si allenano con noi. Far valutazioni diventa difficile. Nelle settimane precedenti per cercare di far allenare Lukaku e i nuovi abbiamo organizzato amichevoli in settimana. Ce ne sarebbe servita un’altra per vedere Frank e Kevin. Se li ho portati in panchina significa che sono a disposizione, vedremo come andrà la partita e se ne

avremo bisogno.”

Sulla gara: “Per noi sono tutte gare importanti, da qui alla fine. Ai ragazzi ho detto che scriveremo il futuro in queste undici gare, vedendo che tipo di competizione europea giocheremo.

Partita importante stasera, ma anche contro le altre. Noi dobbiamo affrontare gara dopo gara dando il massimo come stiamo facendo per poi tirare le somme alla fine.

Sui tre centrali: “Sono scelte tecniche che vengono fatte, vedo chi sta nella miglior condizione. Juan ha già giocato in quella posizione, non è la prima volta che accade, sono scelte tecniche”