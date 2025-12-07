PUBBLICITÀ
Anziana trascinata durante la rapina, scarcerato dopo un giorno il 17enne

Alfonso D'Arco
È già tornato a casa sua il 17enne arrestato due pomeriggi fa pomeriggio al Vomero dopo una violenta rapina ai danni di una anziana. Il suo legale, l’avvocato Mario Pelliccio, durante l’udienza di convalida dinnanzi al tribunale dei Minorenni, facendo leva sull’incensuratezza del ragazzo e il fatto che proviene da una famiglia avulsa da dinamiche criminali, ha ottenuto per lui gli arresti domiciliari. Il pubblico ministero chiedeva invece la permanenza in comunità. L’episodio era avvenuto in via Onofrio Fragnito: qui il ragazzo l’ha affiancata e, con fredda determinazione, le ha strappato la borsa. La donna, nel disperato tentativo di resistere, è stata trascinata per diversi metri sull’asfalto, prima che la presa cedesse. Un poliziotto libero dal servizio ha allertato la Sala Operativa della Questura e si è lanciato all’inseguimento del fuggitivo bloccandolo poi poco dopo.

