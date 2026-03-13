Applausi e palloncini bianchi ai funerali di Giuseppe Lucarelli, dolore a Villaricca

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Stamattina si sono tenuti i funerali di Giuseppe Lucarelli all’esterno della parrocchia San Giovanni Paolo II a Villaricca. L’arrivo del feretro del giovane è stato accolto tra le urla della madre e tra la commozione generale. Gli amici stanno indossando una maglia con la sua foto per onorarne la memoria: un lungo applauso e il volo dei palloncini hanno dato l’ultimo saluto a Giuseppe Lucarelli a Villaricca.

Applausi e palloncini bianchi ai funerali di Giuseppe Lucarelli

L’omelia ai funerali di Giuseppe Lucarelli

«Le parole di ciascuno di noi sono vuote in questo momento. Ho scelto queste letture perché leggendo la Bibbia mi sembravano le uniche letture che potessero consolare il nostro cuore. Abbiamo conosciuto tutti Giuseppe, sappiamo la grandezza del ragazzo che era. Dove sta la sua perfezione? Sta nell’essere un 19enne che ha vissuto come un 19enne. Ha amato e vissuto la vita in tutte le sue sfumature, profondo e bello nell’anima. Giuseppe sognava in grande. Un estate lo incontrai qui fuori, mi disse che doveva diplomarsi, patentarsi e lavorare per mettersi i soldi da parte per realizzare i suoi sogni perché sognava in grande. Onorare Giuseppe vuol dire pensare: “Giuse io voglio essere come te”», le parole dell’omelia ai funerali del 19enne.

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Il video dei funerali

Il cordoglio per Giuseppe Lucarelli

“Interprete dei sentimenti di dolore dell’intera comunità di Villaricca per l’improvvisa scomparsa del giovane Giuseppe Lucarelli travolto da una tragica fatalità nel fiore degli anni. Esprime il cordoglio dell’amministrazione comunale e dei cittadini di Villaricca alla famiglia Lucarelli. Proclama il lutto cittadino per la giornata del 13 marzo 2026. Dispone che le bandiere sugli edifici pubblici siano esposte a mezz’asta; Che le attività scolastiche di ogni ordine e grado osservino un minuto di silenzio in concomitanza con i funerali alle ore 12.00; Invita Le attività commerciali e gli esercizi pubblici a sospendere per un minuto, in occasione dei funerali alle ore 12.00, le relative attività“, questa è la nota del Comune.

Sono tanti i messaggi di affetto e dolore pubblicati in queste ore sui social per ricordare il 19enne. “Ho sperato e pregato fino all’ultimo R.i.p angelo bellissimo“. “Per sempre nei nostri cuori“. “Ciao Giuseppe, vola in alto tra gli angeli! La nostra comunità sarà sempre grata per il dono della tua bella persona, della tua educazione e della tua vitalità!“. “Il tuo essere così buono nn era fatto per rimanere su questo mondo, Dio sceglie sempre i migliori per avere accanto e questa volta ha scelto te. Non ti dimenticherò mai, sei stato strappato alla vita troppo presto avevi sogni da realizzare ,ti mando un bacio e un forte abbraccio fin lassù mio caro Giuseppe Lucarelli“.

Il 19enne è stato ricoverato nei giorni scorsi in condizioni gravissime dopo essere arrivato al pronto soccorso di Giugliano con una profonda ferita alla gola. Nonostante i tentativi dei medici e un delicato intervento chirurgico, il 19enne è morto dopo alcuni giorni. Sulla vicenda sono stati effettuati accertamenti dai carabinieri delle stazioni di Villaricca e Marano.