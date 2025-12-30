PUBBLICITÀ
Si sente male all'appuntamento, morta una ragazza di Napoli

Una 30enne napoletana è arrivata già priva di vita al pronto soccorso dell’ospedale di Salerno dopo aver trascorso la serata con un coetaneo. A nulla è valsa la corsa disperata in auto verso l’ospedale nella notte tra sabato e domenica. Purtroppo i medici dell’ospedale Ruggi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Salerno.

Le indagini sono affidate alla polizia che ha già ascoltato il ragazzo. Nelle ultime ore è stata eseguita anche l’autopsia, che dovrà chiarire le effettive cause dell’improvviso decesso: non si esclude l’ipotesi di un infarto.

L’ipotesi sulla morte della ragazza di Napoli

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, dopo aver escluso eventuali violenze o aggressioni, vi è quella della morte naturale, forse legata a pregressi problemi di salute. Secondo il racconto del ragazzo, entrambi si erano conosciuti sui social network e avevano poi fissato un appuntamento per sabato sera a Salerno. Dopo la cena, la 30enne avrebbe accusato un malore mentre si trovavano in auto. Il corpo della giovane dopo l’autopsia è stato restituito ai familiari per consentire l’ultimo saluto.

