Arrestato in America latina per riciclaggio, niente estradizione per 45enne della Sanità

Era stato arrestato nel 2021 all’aeroporto internazionale di San Salvador, capitale di El Salvador. Nella borsa che aveva con sè il 45enne del rione Sanità Giuseppe Feis, aveva circa 22mila dollari. Tanto bastò alle autorità locali per arrestarlo con l’accusa di riciclaggio. Da lì un lungo iter giudiziario e diplomatico terminato nei giorni scorsi quando la Corte d’appello di Roma ha revocato la misura della custodia in carcere con Feis che dunque è stato liberato e che per il momento non verrà estradato: un successo dovuto al lavoro del suo legale, il penalista Davide Della Pietà, che è riuscito a dimostrare l’insussistenza della misura cautelare per il suo assistito. A favorire la scarcerazione di Feis anche la richiesta dei giudici romani indirizzata ai colleghi salvadoregni di produrre una serie di carteggi, materiale mai giunto in Italia e che ha così spinto la Corte d’appello di Roma a disporre l’immediata scarcerazione di Feis che dopo quattro anni in un carcere locale, con condizioni precarie e contrarie ad ogni tutela dei diritti umani, fu bloccato a Fiumicino. Adesso la sua posizione è cambiata radicalmente, di nuovo.

