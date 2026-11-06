Arrivano i temporali in Campania, diramata l’allerta meteo: quanto durerà

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Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valido dalle 13 di oggi alle 10 di domani su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese); 4 (Alta Irpinia e Sannio); 7 (Tanagro). Si prevedono precipitazioni, anche intense a scala locale con conseguente rischio idrogeologico (ruscellamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi in più punti del territorio e frane dovute alla fragilità dei suoli dovuta anche agli incendi che hanno interessato il territorio.

Si raccomanda alle autorità competenti di attuare tutte le misure strutturali e non strutturali previste dalle rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile, al fine di mitigare e contrastare i fenomeni previsti. Si ricorda di attivare i Centri Operativi Comunali.