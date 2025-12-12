L’assalto al bancomat di Piazza Lama ad Oria è stato ripreso da una telecamera. Dall’arrivo alla fuga, fino all’esplosione. E poi, il beffardo augurio della banda della “marmotta”: “E buone feste!”
Assalto al bancomat con la tecnica della marmotta, gli “auguri” della banda: “E buone feste!”
L’arrivo, l’esplosione e la fuga. Non prima di urlare “E buone feste”. Non sembrano avere limiti i componenti della banda della “marmotta” in azione all’alba di giovedì ad Oria, dove è stato fatto saltare in aria lo sportello automatico del Credito cooperativo della filiale della centralissima Piazza Lama.
La banda è entrata in azione alle 4. L’intero colpo dura appena 4 minuti. Dall’arrivo alla fuga, con in mezzo la terribile esplosione.
Poi, una volta disseminata la strada di chiodi e recuperato il prezioso malloppo, ovvero la cassa con all’interno il danaro, la fuga indisturbata. Non prima di un augurio di buone feste che sa di presa in giro.
Sul fatto indagano ora i carabinieri della stazione di Oria e della compagnia di Francavilla Fontana.
Di seguito il video del colpo, diffuso da Antenna Sud: