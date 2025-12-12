PUBBLICITÀ
Cronaca

Assalto al bancomat con la tecnica della marmotta, gli “auguri” della banda: “E buone feste!”

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Ultima modifica:
L’assalto al bancomat di Piazza Lama ad Oria è stato ripreso da una telecamera. Dall’arrivo alla fuga, fino all’esplosione. E poi, il beffardo augurio della banda della “marmotta”: “E buone feste!”

L’arrivo, l’esplosione e la fuga. Non prima di urlare “E buone feste”. Non sembrano avere limiti i componenti della banda della “marmotta” in azione all’alba di giovedì ad Oria, dove è stato fatto saltare in aria lo sportello automatico del Credito cooperativo della filiale della centralissima Piazza Lama.

La banda è entrata in azione alle 4. L’intero colpo dura appena 4 minuti. Dall’arrivo alla fuga, con in mezzo la terribile esplosione.

Poi, una volta disseminata la strada di chiodi e recuperato il prezioso malloppo, ovvero la cassa con all’interno il danaro, la fuga indisturbata. Non prima di un augurio di buone feste che sa di presa in giro.

Sul fatto indagano ora i carabinieri della stazione di Oria e della compagnia di Francavilla Fontana.

Di seguito il video del colpo, diffuso da Antenna Sud:

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

