Assenteismo al cimitero di Napoli, impiegato condannato a un anno e 6 mesi

Era stato denunciato da un collega per assenteismo. Ieri il Tribunale di Napoli – Terza Sezione Penale, giudice Luana Romano, ha condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione F.D.M., impiegato da quasi quarant’anni presso il Comune di Napoli, con l’accusa di assenteismo. Al sessantasettenne venivano contestati tre episodi risalenti all’estate del 2020, quando in occasione di controlli della Polizia Municipale non fu trovato sul posto di lavoro.

A far scattare le indagini contro F.D.M., all’epoca responsabile del cimitero di San Giovanni a Teduccio, fu il suo predecessore che, con una segnalazione alle autorità, evidenziò come il nuovo responsabile non si recasse con puntualità alla propria postazione. Dai successivi accertamenti sarebbe emerso che F.D.M., in alcune circostanze, si allontanava dal luogo di lavoro. Nel corso del processo l’imputato ha cercato di dimostrare che, in quelle occasioni, si era semplicemente recato presso la sede cimiteriale centrale, ma il tribunale ha comunque ritenuto di condannarlo, seppur a una pena più mite rispetto a quella prevista dalle norme penali.

Il Comune di Napoli si è costituito parte civile nel procedimento.