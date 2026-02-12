PUBBLICITÀ
Aurelio De Laurentiis in Commissione Antimafia, il patron del Napoli è stato ascoltato

Di Nicola Avolio
Aurelio De Laurentiis è stato stamattina ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia sul tema delle infiltrazioni criminali nel calcio.

L’audizione si è svolta a Roma, a Palazzo San Macuto, ed è durata meno di un’ora. All’uscita, il presidente del Napoli si è limitato a poche parole: “È andata bene”, senza aggiungere altro sui contenuti dell’incontro.

L’incontro rientrava in un ciclo avviato dalla Commissione per analizzare i possibili legami tra criminalità organizzata e sistema sportivo, con particolare attenzione alla gestione del tifo organizzato, alla sicurezza negli eventi e ai rischi di commistioni illecite nelle società calcistiche.

Nelle scorse settimane sono stati ascoltati anche i presidenti di Inter, Juventus e Milan e anche i rappresentati della Roma, oltre al al Dg dell’Atalanta Umberto Marino. Le audizioni mirano ad avere un quadro il più chiaro possibile e che riesca a definire al meglio i rapporti fra i club professionistici e il tifo organizzato che, in alcuni casi, è finito al centro delle attenzioni della criminalità organizzata per via dei possibili affari, legali e non, che si possono tessere facendo parte di quell’ambiente. Come si è evinto dalle inchieste recenti sulle curve di Inter e Milan.

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

