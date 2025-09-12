Aurora morta sul traghetto Napoli-Palermo, s’indaga per l’omicidio colposo

PUBBLICITÀ

Arrivano nuove ipotesi sulla morte della studentessa Aurora Bellini, morta sul traghetto della tratta Napoli-Palermo lo scorso 18 marzo. La ragazza era in gita con la scuola quando misteriosamente si è sentita male.

Le indagini preliminari

Quando è stato rilevato il corpo della giovane studentessa, secondo gli inquirenti non c’erano segni evidenti di violenza fisica o percosse che potessero quindi portare ad un esecutore materiale della morte di Aurora. Proprio per questo era stata considerata l’opzione di soffocamento da inalazione di cibo, che appare per ora anche l’ipotesi più valida. Secondo le dinamiche la 19enne si sarebbe sentita male verso l’una di notte nel bagno della sua cabina della Cruise Bonaria. Il malore, sarebbe stato così forte da stroncare la ragazza fino ad ucciderla. La consulenza autoptica ha inoltre confermato che la ragazza non versasse in uno stato di incoscienza da intossicazione o da sedazione farmacologica.

PUBBLICITÀ

Gli esami tossicologici e le nuove idee

Sono stati fatti anche più esami come quelli tossicologici che hanno escluso l’uso di alcolici, farmaci “neuro-depressori” e sostanze stupefacenti. Ciò vuol dire che nei tessuti degli indumenti indossati dalla vittima e nel suo sangue, non c’era traccia di nessuna di queste sostanze che abbia potuto causarle la morte istantanea. Nonostante poi la procura abbia chiesto l’archiviazione dell’inchiesta, resta ancora aperta l’ipotesi di omicidio colposo per quanto possa essere remota come possibilità. Sulla vicenda della ragazza di Grosseto, stanno lavorando simultaneamente e assiduamente sia la procura di Torre Annunziata sia quella di Nocera Inferiore.

La richiesta del padre di Aurora Bellini

A chiedere a gran voce più chiarimenti su una vicenda che è poco chiara arriva la famiglia. Il padre di Aurora ha più volte espresso la sua volontà di volere soltanto conoscere la verità sulla vicenda che ha spaccato i cuori dei suoi familiari.

“Mia figlia Aurora non aveva nessuna patologia, stava bene e si stava divertendo. Mi ha detto che sarebbe andata a mangiare la pizza con i compagni di scuola e che poi sarebbe andata nella discoteca della nave. Mi ha anche detto che non avrebbe fatto tardi. Era nel fiore della sua vita, era una ragazza solare, aveva una parola buona per tutti“.