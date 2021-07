Tornano gli autovelox tra Ischitella e la Domiziana, multe agli 'spericolati'

Tornano gli autovelox tra Ischitella e la Domiziana, multe per gli automobilisti spericolati

Con le determine 322, 323 e 324 firmate del Comandante De Simone termina l’iter burocratico per la realizzazione delle misure per la sicurezza stadale. Si parte con il ripristino totale dell’impianto semaforico di Baia Verde (incrocio Domitiana/Viale Lenin) già noto per tanti sinistri mortali. Inoltre sarà equipaggiato di sistema Photo Red e Targa Sistem di ultima generazione per il controllo delle infrazioni stradali.

Previsto un piano straordinario per la gestione della sosta (in convenzione col privato) nella località Pinetamare con l’impiego di ausiliari formati ed equipaggiati per garantire la sicurezza dei veicoli parcheggiati ed il rispetto del codice della strada.

TORNANO GLI AUTOVELOX

Ripristino dell’impianto autovelox mobile, già da decenni in dotazione del Comando Polizia Municipale e poco utilizzato. Impianto riparato, aggiornato e tarato e sarà usato sulle arterie principali del territorio. L’obiettivo è garantire il controllo ed il rispetto dei limiti di velocità.

“I 50% dei proventi di queste attività reinvestiti in modo esclusivo nella locale Polizia Municipale. Infine nelle prossime settimane, a supporto delle dieci unità già operative che con tanti sacrifici operano quotidianamente su un territorio così vasto e difficoltoso, assumeremo altri tre vigili urbani a tempo indeterminato e quattro a tempo determinato”, dichiara l’assessore al ramo Pasquale Marrandino.