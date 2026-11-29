PUBBLICITÀ

E’ stato il collaboratore di giustizia Pietro Polverino a raccontare l’ascesa del nuovo gruppo di Scampia, quello dei Raia, Cifariello e dei Cancello. Un’ascesa avvenuta con la ‘benedizione’ della Vanella Grassi come raccontato dallo stesso ras. Come spiegato ai magistrati della Dda: «Questo gruppo nasce da alcune scarcerazioni: Ferdinando Cifariello, Patrizio Raia, cui si aggiungono i fratelli Elia e Maurizio Cancello, che erano invece stati scarcerati tempo prima, e si aggiungono in virtù dei loro pregressi rapporti difficili con gli Amato-Pagano. Tutto nasce dal malcontento verso Luigi Diano, detto Cicciotto, che allora era il responsabile degli Amato-Pagano sullo Chalet e sui Sette Palazzi, ed aveva “brutti modi”. Lo so perché ho sentito Cifariello parlare con Gaetano Petriccione in una videochiamata».

“Non avevano iniziato una guerra”

L’obiettivo dei ras alleati era evitare che la cacciata di Cicciotto provocasse un’altra faida, tremendo scenario evocato nella videochiamata: «Il discorso fu portato da Cifariello sugli Amato-Pagano: cominciò a parlare del fatto che Luigi Diano li trattava male, era scostumato e per questo si erano ribellati cacciandolo da Scampia, rimandando lui e il suo gruppo a Melito e Mugnano, come avvenuto nel 2011 con l’alleanza delle Cinque Famiglie. Disse anche che non avevano iniziato una vera e propria guerra, in quanto all’epoca quale reggente degli Amato-Pagano c’era un genero di Cesarino Pagano, di nome Enrico, il quale è come se avesse dato l’avallo a questa operazione concordando sul fatto che detto Diano si era comportato male. Con questo discorso, Nanduccio voleva capire la Vanella che posizione aveva rispetto a questa decisione. Parlò solo Cifariello ma solo perché era l’unico che conosceva Gaetano, non perché gli altri due fossero da meno, anche perché, ad esempio, la casa nel Lotto G serviva alla famiglia Cancello, specificamente a Maurizio. Sempre in questa chiamata, Cifariello disse che la famiglia Cancello l’avrebbero messa sull’Oasi del Buon Pastore, volendo dire che non avrebbero fatto la scortesia alla Vanella di prendersi il Lotto G. I Raia si erano imposti ovviamente sullo Chalet Baku, e Cifariello stava sui Sette Palazzi».

PUBBLICITÀ