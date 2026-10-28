Aveva un market della droga in casa, 30enne arrestato a Frattamaggiore

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Martedì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante i servizi hanno controllato l’abitazione del predetto, dove lo hanno sorpreso mentre era intento a cedere sostanza stupefacente ad un altro soggetto.

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I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato sia il 30enne, sia l’acquirente; quest’ultimo è stato trovato in possesso della dose di hashish appena acquistata, della quale aveva tentato di disfarsi alla vista degli operatori.

Inoltre, all’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti 78 grammi di hashish, 12 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, 4 lame intrise di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e 220 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante; l’acquirente, invece, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.