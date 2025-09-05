In questa settimana personale dei Nuclei di Polizia Stradale e Commerciale della Polizia Municipale di Giugliano in Campania, ha effettuato diversi interventi al fine di ripristinare la legalità e il decoro urbano.
Bar e negozi abusivi e lavori senza autorizzazione, raffica di multe e denunce a Giugliano
In particolare, in via Innamorati è stato sanzionato un cittadino casertano, 43enne, per attività di bar non autorizzato, con una sanzione amministrativa pari a 5mila euro ed eventuale denuncia per violazione articolo 650 codice penale dopo l’emissione della diffida.
In Corso Campano è stato sanzionato un cittadino giuglianese, 47 anni, per attività artigianale senza autorizzazione, con una sanzione amministrativa di 343 euro a cui è seguita diffida entro 3 giorni ed eventuale apposizione.
In via Casacelle è stato sanzionato un cittadino di Qualiano, 60enne, per non aver ottemperato all’ordine di cessazione dell’attività emanata dal Comune, con una sanzione di 50 euro a cui è seguita diffida entro 3 giorni ed eventuale apposizione sigilli.
Infine, ancora in via Innamorati, è stata interrotta la realizzazione di una tettoia in assenza di comunicazione di inizio attività presso un’attività commerciale. Il titolare, un 35enne originario di Villaricca, veniva diffidato alla prosecuzione dell’opera. E’ stato notiziato l’ufficio tecnico.