Momenti di vera e propria paura quelli che vivono i residenti di via Appia, tra Giugliano, Sant’Antimo e Melito. In questi momenti è scoppiato un incendio all’interno del bar Nigro. Ancora sconosciute le cause del rogo, che ha costretto clienti e dipendenti ad allontanarsi dal locale per scongiurare qualsiasi tipo di pericolo.

Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che effettueranno, oltre alle operazioni di spegnimento delle fiamme, anche i rilievi del caso.