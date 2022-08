Barricato per 10 ore in casa dopo aver sparato alla moglie a Bacoli, convalidato l’arresto

É stato convalidato l’arresto di Michele Costagliola l’80enne che due giorni fa ha sparato alla moglie per poi barricarsi in casa a Bacoli ed essere arrestato dopo un’estenuante trattativa durata ore. L’uomo, piantonato in ospedale dopo essersi ferito ad una mano, ha ricevuto tramite il suo avvocato Gandolfo Geraci la notizia relativa alla convalida del suo arresto e della conseguente applicazione della misura cautelare, decisione presa dal gip Luca Battinieri.

Questa dunque la decisione all’esito dell’udienza di convalida con i sanitari dell’ospedale San Paolo che hanno escluso incompatibilità con il regime carcerario. Era mattina quando Costagliola ha sparato contro la moglie , la 77enne Rosaria Emanato per poi barricarsi nella sua abitazione di Bacoli, in provincia di Napoli. L’uomo è stato arrestato soltanto intorno alle 22, quando i carabinieri hanno fatto irruzione con un ariete e hanno sfondato la porta. Costagliola si è poi arreso senza opporre resistenza ed è stato portato in ospedale, in stato di arresto con l’accusa di tentato omicidio. Oggi la decisione del gip che ha confermato il suo arresto