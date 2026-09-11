Beccati a sradicare i paletti pedonali a Piscinola, hanno 14 e 15 anni: “Volevano vantarsi sui social”

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Cancellare le regole, sradicarle. Protagonisti dei giovanissimi. Siamo a piazza Tafuri, nel quartiere Piscinola, a due passi dalla caserma dei carabinieri. L’area in questione è pedonale ed il Comune aveva installato dei paletti per vietare l’accesso ai mezzi. Diverse le segnalazioni di scorribande con scooter e moto portati da ragazzi. I paletti, purtroppo, erano spariti. Rubati per divertimento o per disprezzo delle regole.

Il Comune ha installato altri paletti stradali e i carabinieri hanno effettuato un servizio ad hoc per prevenire atti vandalici e furti.

È notte quando due ragazzi si avvicinano alla piazza in sella a uno scooter. Senza alcun timore, afferrano un paletto e iniziano a sradicarlo.

I carabinieri intervengono e bloccano i 2. Hanno 14 e 15 anni. Si scuseranno dicendo che la loro era solo una bravata e non pensavano configurasse un reato. Un gesto per farsi due risate sui social e, perché no, postare la foto del paletto con lo scopo di catturare qualche like. I militari hanno denunciato i 2 ragazzi per concorso in danneggiamento aggravato. Il manto stradale è stato danneggiato. Toccherà ai genitori dei ragazzi pagare il danno.