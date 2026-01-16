PUBBLICITÀ
HomeCronacaBeccato a rubare dalle tombe e nelle cappelle al cimitero, arrestato nel...
CronacaCronaca locale

Beccato a rubare dalle tombe e nelle cappelle al cimitero, arrestato nel Salernitano

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Beccato a rubare dalle tombe e nelle cappelle al cimitero, arrestato nel Salernitano
Beccato a rubare dalle tombe e nelle cappelle al cimitero, arrestato nel Salernitano
PUBBLICITÀ

I carabinieri della stazione di Capaccio Paestum hanno dato esecuzione a un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di Antonio Simonetti, accusato di aver compiuto una serie di furti e danneggiamenti all’interno del cimitero comunale. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura della Repubblica.

All’uomo vengono contestati diversi reati, tra cui vilipendio di tombe, furto aggravato e danneggiamento, per presunti episodi che avrebbero riguardato la sottrazione di oggetti ornamentali dalle cappelle funerarie e il danneggiamento delle stesse. Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta al momento fondata dal Gip, ma che dovrà essere verificata nel corso del procedimento, i fatti si sarebbero verificati in più occasioni tra ottobre e novembre 2025 all’interno del cimitero di Capaccio Paestum.

PUBBLICITÀ

Le indagini, condotte dai militari dell’Arma di Capaccio Paestum con il supporto dei carabinieri di Perdifumo, avrebbero permesso di ricostruire la dinamica dei vari episodi e di individuare il presunto autore, portando così all’adozione della misura cautelare. Il provvedimento è impugnabile e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati