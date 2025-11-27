PUBBLICITÀ
CronacaCronaca locale

Beccato con 10 kg di droga, corriere arrestato nel Casertano

Ultima modifica:
Ieri sera a Polizia di Stato di Caserta, ha tratto in arresto un cittadino straniero, residente nella provincia e regolare sul territorio nazionale, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di marijuana e hashish.

All’esito di un’articolata attività informativa che ha interessato, in particolare, il territorio di Capua, gli investigatori hanno appreso che un’auto di colore scuro, guidata da un albanese, veniva solitamente utilizzata per il trasporto di ingenti quantitativi di stupefacente. È stato, quindi, predisposto un mirato servizio di polizia che ha consentito di intercettare proprio l’auto oggetto della segnalazione, e di fermare il conducente, già noto per precedenti reati contro il patrimonio.

Per tale motivo, gli operatori hanno sottoposto a controllo il veicolo, con esito positivo in quanto, occultata nel bagagliaio, è stata rinvenuta un’ingente quantità di sostanza stupefacente, con peso complessivo di circa 5 kg di hashish e 5 kg di marijuana. Alla luce di ciò, il soggetto è stato tratto in arresto e, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.

