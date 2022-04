La confessione di Belen a Verissimo: “Mi piacerebbe avere un terzo figlio”

Belen Rodriguez ospite di Verissimo di Silvia Toffanin insieme alla sorella Cecilia. La showgirl ha parlato della sua carriera e della sua vita privata, svelando di desiderare un altro figlio. La conduttrice ha dichiarato che “magari non ora, almeno tra due anni, ma un terzo figlio mi piacerebbe averlo, forse perché noi siamo tre fratelli”.

A quel punto, la Toffanin l’ha guardata con aria ironica e interrogativa e le ha chiesto: “Scusa, ma con chi?“, dato che Belen Rodriguez è madre di Santiago e Luna Marì, avuti rispettivamente da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. “Ah, questo non si sa!”, ha risposto la showgirl.

Belen sulla malattia di Antonino Spinalbanese

Belen, di recente al timone de Le Iene, ha parlato anche della malattia confessata sul social dall’ex compagno, Antoninino Spinalbese.

La showgirl, assieme alla sorella Cecilia, ha fatto anche un accenno all’ex compagno Antonino Spinalbese, padre della figlia Luna Marì. Durante l’intervista infatti la conduttrice le ha chiesto se fosse al corrente della malattia autoimmune annunciata dall’ex dal suo profilo social ai follower: “So soltanto che ha avuto l’infiammazione al pancreas – ha spiegato – sì. Non è una cosa così… Ha fatto un digiuno in ospedale per una settimana, ma della malattia autoimmune non ne so niente”.

Belen si è detta comunque molti dispiaciuta: “È il padre di mia figlia. Io adesso non sto a raccontare di più perché sono invecchiata di un bel po’ e qualcosa me la tengo per me. Ho imparato che fa bene tenersi le cose per sé stessi, ma sono anche una persona con un’umanità”.